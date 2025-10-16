Prima categoria: ottocento spettatori. Olimpia-Avis ha fatto il pieno

La quarta giornata del girone A di Prima categoria ha fatto registrare cinque vittorie (quattro in trasferta) 18 i gol realizzati. Al comando due delle squadre più accreditate: Falco Acqualagna e Avis Montecalvo. Violata la porta di Mattia Maramonti, classe 1998, portiere della Maior. L’imbattibilità è durata 325 minuti.

Oltre ottocento persone per il derby Olimpia Macerata Feltria-Avis Sassocorvaro, due squadre che hanno ritrovato la Prima categoria dopo quasi vent’anni. Ha vinto l’Avis Sassocorvaro che era ancora a digiuno di punti, ma ha vinto soprattutto lo spettacolo. "Un grande spettacolo per il derby dell’alto Montefeltro, in campo e fuori – commenta il vice presidente del Comitato Regionale Figc Mosè Mughetti presente alla partita –. È incredibile cosa possano suscitare queste categorie e questi paesi, si parla di circa 800 spettatori, tribune logicamente esaurite in ogni ordine di posti, ma a bordo campo, intorno alla recinzione, c’erano tre file di spettatori assiepati a tifare per la loro compagine, tifoserie calde e rumorose, veramente una cosa difficile da spiegare a chi non era presente. Ci tenevo ad essere presente a questo derby. Anche in campo i protagonisti non hanno deluso, ottima partita sotto l’aspetto tecnico, c’è stato anche un sano agonismo, ma tutto nei limiti della correttezza, tant’è vero che poi i giocatori a fine gara si sono abbracciati e sono usciti tra i rispettivi applausi. Un plauso anche al direttore di gara, Bindella di Fano, che ha diretto egregiamente la partita, lo stesso arbitro, tra l’altro, anche dei due incontri dello scorso anno".

La squadra della settimana. 1)Gori (Falco Acqualagna), 2) Berti (Pantano) 3) Seck (O.Macerata Feltria), 4)Rossi (Avis Montecalvo), 5)Raffaelli (Real Altofoglia), 6)Berardi (Audax Piobbico), 7)Mattia Paiardini (Peglio), 8) Mazzari (Osteria Nuova), 9)Spaccazocchi (Atletico Mondolfo 1952), 10)Giacomelli (Falco Acqualagna), 11)Turchi (Avis Sassocorvaro). All. Cappelli (Falco Acqualagna). Arbitro: Bindella di Pesaro.

Amedeo Pisciolini