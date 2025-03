Prima categoria. Pareggia la leader Camerino. Si avvicina il Borgo Mogliano

Vincono solamente Borgo Mogliano e Casette d’Ete in un turno caratterizzato da tanti pareggi in attesa dei posticipi di oggi. Il girone C di Prima categoria si dimostra ancora una volta molto combattuto e interessante. Il Borgo Mogliano, in formazione rimaneggiata per tante assenze, rosicchia 2 punti alla capolista Camerino, alla leader non sono bastati i due gol di Maccioni per garantirsi il bottino pieno a Passatempo. Mogliano batte la Real Elpidiense con il colpo di testa di Capenti al termine di una gara molto combattuta. Interessanti le paritte di oggi: Montemilone Pollenza e Folgore Castelraimondo cercano di salire in zona plyaoff, il potenza Picena può allungare il passo con il San Claudio.

Ecco i risultati e i marcatori delle partite che si sono disputate ieri: Borgo Mogliano-Real Elpidiense 1-0 (32’ st Capenti); Montecassiano-Elite Tolentino 0-0; Montecosaro-Casette d’Ete 0-1; Passatempese-Camerino 2-2 (2’ e 14’ Maccioni, 29’ Ferri, 46’ Pascali); Portorecanati-Argignano 0-0; Urbis Salvia-Belfortese 0-0. Oggi: Montemilone Pollenza-Folgore Castelraimondo; Potenza Picena-San Claudio.

Classifica. Camerino 42; Borgo Mogliano (-2) 39; Belfortese 36; Potenza Picena* 35; Montecassiano 33; Montemilone Pollenza* 32; Folgore Castelraimondo* 30; Montecosaro 29; Passatempese 28; San Claudio* 27; Elite Tolentino 26; Portorecanati, Argignano 25; Casette d’Ete 22; Real Elpidiense 17; Urbis Salvia (-12) 8 . * una gara in meno