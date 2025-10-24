Prima Categoria. Per il S.Ermete c’è Leardini

Anticipo di campionato per il Sant’Ermete e un volto nuovo. Domani alle 15 allo ’Stadium’ nel match casalingo contro il Granata ci sarà anche il nuovo acquisto Nicolas Leardini. Rinforzo di spessore per la porta dei verdi. Infatti l’estremo difensore classe ‘96 vanta un passato quasi sempre in categorie superiori tra Tropical Coriano, Riccione, Pietracuta, Marignanese e campionato sammarinese con le maglie di Murata e Domagnano. Leardini, che ha già svolto i primi allenamenti con il nuovo gruppo, non vede l’ora di cominciare. "Sono contento di essere arrivato a Sant’Ermete – dice il numero uno – per me è una sfida stimolante perché voglio dimostrare di appartenere a qualche categoria superiore. Voglio portare fiducia ed entusiasmo, cercando di aiutare il gruppo che è un mix tra giovani ed esperti. Il corteggiamento a Leardini però non è nuovo perché risale a qualche mese fa. "Mi ero già sentito in estate con Molari ma poi ho deciso di prendere altre strade scegliendo Murata. Le cose però non hanno funzionato e dopo qualche presenza nel campionato sammarinese ho ricevuto un’altra chiamata dal Sant’Ermete che non ho potuto più rifiutare".