Prima Categoria: Persiceto secondo a 5 lunghezze da Govoni & C. Un punto per la Centese. Copparo all’ultimo posto

In casa biancoceleste si temeva la trasferta a Molinella, in grande salute nell’ultimo periodo e i timori sono stati confermati. In più "Briegel" Govoni lamentava l’indisponibilità di Frentoei e soprattutto del capocannoniere della squadra Pirreca, cui si è aggiunto l’infortunio di Cesano e poi di Garetto, una ricaduta al vecchio malanno muscolare. L’allenatore ha rischiato nel secondo tempo Sassu, sebbene in imperfette condizioni, e poi mandato nella mischia il talentino Fipe. Il centravanti della juniores era al debutto dal primo minuto e si è ben comportato. Nel primo tempo ha fatto meglio la Centese, che ha costruito due buone opportunità con Bonacorsi e Fipe, sventati dal portiere bolognese; più equilibrato il secondo tempo, dove va sottolineato una parata salva risultato di Alberghini: è finita così 0-0. Nelle ultime due partite il Persiceto, che ieri ha vinto a Bondeno, ha guadagnato 4 punti, anche se i biancocelesti mantengono un margine rassicurante sui rivali di 5 lunghezze. "Quando ci sono problemi di organico succede che non si riesca a vincere le partite – commenta il direttore sportivo Lorenzo Malaguti – Mi aspettavo un regalo dal Bondeno, ma non è avvenuto. Dobbiamo rimboccarci le mani e ripartire da dove eravamo rimasti, a cominciare da sabato prossimo in casa con il Galeazza e nell’ultima prima della sosta, con il Copparo". E a proposito della nobile decaduta, la formazione rossoblù è stata sconfitta a domicilio nello scontro diretto con il Fly Sant’Antonio. La classifica ora è impietosa: ultimo posto, sia pure in coabitazione con il Nonantola. "Siamo in difficoltà, inutile nasconderlo – commenta amareggiato il direttore sportivo del Copparo, Gianluca Marzola – speravo in una reazione, invece alle prime difficoltà la squadra si scioglie. Siamo una squadra fragile, la coperta è corta, paghiamo l’inesperienza". Restiamo in zona salvezza per segnalare il pareggio raccolto a Porotto, contro la terza in classifica, dal Gallo. "E’ un buon punto – dice il presidente dei galletti Carlo Baldissara – considerando il valore della X Martiri. Ci siamo difesi con ordine, a parte un colpo di testa pericoloso di Evali".

Franco Vanini