Prima categoria: PESANTE SCONFITTA DELLA FIVIZzAnESE in casa della folgor MARLIA capolista. Romagnano, primo hurrà stagionale nel derby col Mulazzo. La Carrarese Giovani soffre ma vince e resta nel trio di testa

ROMAGNANO

2

MULAZZO

1

ROMAGNANO: Mariani, Berti, Cateni (40’ st Perinelli), Youssefi, Maestrelli, Bertonelli, Orrico, Lezza, Maggiore, Crovi (45’ st Pitanti), Banti (25’ st Galli). A disp. Angelotti, Marku, Vita, Lissoufi, Gavarini, Tornari. All. Battaglia.

MULAZZO: Cacchioli, Bernieri F. (45’ st Tavaroni), Bernieri A., Bellotti (1’ st Lisi), Manenti, Cissé, Bortolasi (1’ st Bracco), Luccini (1’ st Filippi), Iaropoli (18’ st Braida), Capo, Occhipinti. A disp. Cibei, Cosentino, Pezzoni, Santini. All. Furia.

Arbitro: Conti di Carrara.

Marcatori: 5’ pt Maggiore (R), 32’ pt Manenti (M) 47’ pt Youssefi (R).

MASSA – Prima vittoria stagionale per il Romagnano che, con una grande partita, fa suo il derby con il Mulazzo. Al ‘Raffi’ succede tutto nel primo tempo, con i padroni di casa che la sbloccano dopo solo 5 minuti con una splendida punizione di Maggiore. I lunigianesi, però, non si scompongono e vanno a caccia del pari senza scoprirsi. E il pareggio arriva appena dopo la mezzora grazie a Manenti, bravo ad appoggiare di testa alle spalle di Mariani il cross di Bellotti. Gli azzurroamaranto tornano allora a spingere per riportarsi in vantaggio e al 40’ mettono i brividi a Cacchioli con un tiro di Crovi che termina a lato di un soffio. Sono le prove generali per il 2-1, che arriva nel recupero del primo tempo grazie alla splendida conclusione di Youssefi, che calcia da lontano e la mette all’incrocio senza lasciare scampo al portiere avversario. Nella ripresa il Mulazzo ci prova ma il Romagnano regge.

Alessandro Salvetti