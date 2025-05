PRIMA CATEGORIA PLAYOUT. Colli, la retrocessione più amara: pesante ko fra le recriminazioni

Atletico Casarza

4

Colli 2024

0

ATLETICO CASARZA: Sepulveda, Benzoni, Filipelli, Spintone, Sivori, F., Sivori A., Bagnasco, Bacigalupo, Bacherotti, Bagnasco, Guaitoli. (A disp. Trinca, Bo, Cardini, Casu, Lavagnino, Magnoli, Muzio, Polverini, Rolleri). All. D’Amelio.

COLLI 2024: Franceschini, Menotti (40’ Ceccarelli), Vernazza (80’ Scazzola), Biagini (60’ Palagi F.), Palagi M., Ferulli (46’ Paganini), Mancuso, Lorenzini E. (80’ Orlandi), Franzoni Musetti, Santucciu. (A disp. Vingiano, Benedetto, Gassani, Casti, Lorenzini N.). All. Fregoso

Arbitro: Ucci di Genova

Reti: 3’ Guaitolo, 30’ Bagnasco, 48’ Bacherotti, 65’ Spintone

CASARZA LIGURE – "Umiliati e picchiati". Con queste parole mister Fregoso analizza la sconfitta del Colli che costa la retrocessione in Seconda Categoria. "La partita è difficile da commentare – dice – probabilmente tanti ragazzi hanno sentito la pressione. Inoltre Franceschini e Musetti, i più esperti, sono scesi in campo non al meglio della condizione". Non mancano le recriminazione per l’evolversi della gara. "Durante il match, non diretto in maniera ottimale, Ferulli ha riportato la rottura di una costola e Orlandi ha preso una brutta gomitata al naso. In più in occasione del 3-0 (il gol che ha deciso probabilmente l’incontro) c’è a nostro avviso un fallo clamoroso su Ceccarelli". Fregoso prende atto della sconfitta "L’importante è comunque aver dato tutto. Complimenti all’Atletico Casarza".

Ilaria Gallione