Prima Categoria: poche sorprese nel turno di Coppa. Copparese e Portuense puntuali. E domenica scatta il campionato

In Prima Categoria, il primo turno di Coppa Emilia ha visto l’ambiziosa Copparo 2015 avere la meglio della Codigorese col punteggio di 1-0: è bastata la rete dell’attaccante Semiao ai rossoblù per cominciare al meglio una stagione che parte con rinnovate ambizioni, e la volontà di provare il salto in Promozione con l’avvento dell’imprenditore Cesare Trio al comando della società.

Una prestazione intelligente e soprattutto costruita con forza e scaltrezza per i copparesi, ma la Codigorese non ha recitato il ruolo di comparsa, costruendo anche delle occasioni da rete e andando vicina al pareggio in più occasioni.

Stesso risultato (0-1) tra Bando e Pontelagoscuro: ad avere la meglio l’undici di Max Pera grazie al gol di Cavallini, ma per il neopromosso Bando sono arrivate comunque indicazioni importanti alla prima uscita ufficiale della stagione.

La Portuense fa la voce grossa sul campo del Consandolo e vince 2-0 con le reti di Colombani e Gessoni: buono l’esordio di mister Skabar in una competizione ufficiale per una squadra che punta a stare al vertice dopo la retrocessione dello scorso anno, pur avendo inserito comunque anche molti giovani nella rosa.

L’Olimpia Quartesana parte col botto e ne rifila quattro al malcapitato Placci Bubano: in gol Faggioli, due volte Del Puente e Bergossi, mentre agli ospiti a nulla serve la rete della bandiera di Guerrini. Per il Quartesana una bella iniezione di fiducia all’alba di una stagione in cui la salvezza sarà il principale obiettivo.

Nel prossimo fine settimana al via il campionato: subito due derby provinciali tra Consandolo e Nuova Codigorese e tra Olimpia Quartesana e Portuense, mentre il neopromosso Bando sarà di scena sul campo della Frugesport ed il Pontelagoscuro su quello dell’Only Sport Alfonsine.

Trasferta in terra ravennate anche per il Copparo 2015, atteso dall’impegno sul campo del Savarna.

j.c.