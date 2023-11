Prima categoria. Poker Centese a Codifiume. Vince anche la X Martiri

Sono Pirreca, risolvo i problemi. Parafrasando la celebre battuta di mister Wolf nel film di Tarantino, il bomber entra nel secondo tempo con la Centese sotto di due gol e segna una tripletta, la prima stagionale. A Santa Maria Codifiume è stata una partita in salita per gli uomini di "Briegel" Govoni, che all’intervallo erano in svantaggio e con un rigore sbagliato. Nel secondo tempo l’allenatore della Centese decide di rischiare e manda in campo Pirreca e Costantini, tenuti a riposo precauzionale nel primo tempo ed è stata la svolta: tre gol il primo, sempre più capocannoniere, e un gol l’altro. Con i tre punti messi a segno nell’Argentano si consolida il primato della Centese, che allunga su Persiceto e Ravarino e anche sul Galeazza, sconfitto a sorpresa a Bondeno. Il Galeazza si era portato in vantaggio nel primo tempo su calcio di rigore; i matildei a loro volta avrebbero potuto pareggiare dagli undici metri, ma Vaccari ha calciato sulla traversa. Nella ripresa Vaccari si riscatta e pareggia, il gol partita è di Di Marco direttamente su punizione. Bondeno nell’ultimo mese ha un ruolino da prima della classe, quattro vittorie consecutive; classifica penalizzata da una partenza con il freno a mano tirato, con quattro sconfitte di fila. Tra i risultati va segnalato il ko del Pontelagoscuro in casa del fanalino di coda Gallo e il successo della X Martiri a Porotto nel derby con il Copparo. Franco Vanini