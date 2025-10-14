Prima Categoria. Poker del Centro Erika. Frugesport a valanga contro il Placci

Nel girone F di Prima, il Centro Erika trionfa 4-3 (39’ pt Biasini (P), 45’ pt Colombani (P), 9’ st Randi, 15’ st Gessoni (P), 21’ st Bartolomei, 45’ st Ashraf, 47’ st Babini), sulla quotata Portuense. A valanga il Frugesport che si impone 4-0 (22’ pt Tamburini, 26’ pt Di Giuseppe, 6’ st Tamburini, 26’ st S. Naldi) sul Placci Bubano. Doppia sconfitta casalinga per Real Fusignano e Only Sport Alfonsine: i neroverdi, malgrado la 3ª rete di Roberto Zuccarino (in foto) cade 2-5 (22’ pt Maione, 35’ pt Karapici, 5’ st Grandi (RF), 17’ st Madkhour, 29’ st Bianchi, 35’ st Zuccarino (RF), 40’ st Maione) col Reno Molinella, secondo.

Gli alfonsinesi vanno due volte in vantaggio, poi cadono 2-3 (10’ pt Bolognesi (O), 12’ st S. Granado, 10’ st Bandini (O), 20’ st e 25’ st S. Granado) con la capolista Copparo trascinata dalla tripletta del capocannoniere (8 gol) italo-brasiliano Leonardo Semiao Granado. Buon 1-1 (10’ pt Faucio (C), 10’ st Rimondi) tra Bando e Cotignola e stesso risultato di 1-1 (10 pt Chiellini (St), 25’ st Pasi) nel derby Savarna-Stella Rossa. Nel girone G cade 3-0 (19’ pt Faye, 23’ pt Bibbò, 26’ st Mancini) il Savio in casa della Fiumanese mentre pareggiano Virtus Faenza (0-0) con la Stella Azzurra Zolino e in rimonta il Fosso Ghiaia per 2-2 (26’ pt De Martino (Fon), 20’ st Cerasolo (Fon), 43’ st Castagnoli, 50’ st Ferrini) contro il Fontanelice.

u.b.