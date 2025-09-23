Prima Categoria. Poker del Savio. Il Faenza di misura. Pari del Cotignola

Brillano le formazioni ravennati, nel girone G di Prima, mentre soffrono le bizantine del girone F. Infatti, nel girone G, resta in testa da solo a punteggio pieno il Savio, unica formazione ad aver vinto entrambe le gare: gli adriatici travolgono a domicilio con una doppietta di Ferrani (in foto) 4-1 (32’ pt Brando (S), 28’ st e 37’ st Ferrani (S), 43’ st Benini (S), 45’ st L. Casadei) il Carpena. Importante vittoria anche per la Virtus Faenza che vince 1-0 (17’ st L. Fochi) con la Pianta. Buon pari (0-0) per il Fosso Ghiaia a Imola con la Tozzona. Nel girone F vince solo il Savarna che batte 2-0 (10’ pt Crimi, 4’ st Pasi) la Nuova Codigorese a domicilio. Pareggiano invece il Cotignola 2-2 in extremis col Consandolo (46’ pt R. Fiorillo, 21’ st Malka (Con), 35’ st Nito (Con), 46’ st Ferri) e la Stella Rossa 1-1 (35’ pt Mascanzoni (St), 10’ st Ghini) in casa del Placci Bubano. Sconfitte tutte le altre: Frugesport a Pontelagoscuro 3-2 (8’ pt rig. Bikaku (P), 15’ pt Onesti (P), 26’ pt rig. Bikaku (P), 15’ st Nadir, 30’ st Ben Salem), mentre il Real Fusignano è battuto 1-0 (10’ pt Gentilini) a Bando. Cadono anche l’Only Sport Alfonsine 2-0 (47’ pt e 52’ st Buoso) a Portomaggiore contro la Portuense Etrusca, e il Centro Erika, superato 3-2 (2’ pt Secli (Co), 13’ pt Gramado (Co), 25’ st Randi, 35’ st Tolle (Co), 45’ st rig. Ashf) a Copparo.

u.b.