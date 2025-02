Prima categoria. Ponte bestia nera del Gallo capolista, colpo del Codifiume

Prima o poi doveva succedere, il Gallo incassa la prima sconfitta del 2025, ma conserva saldamente la leadership del girone, con 9 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Era destino che dovesse essere proprio il Pontelagoscuro ad avere la meglio: c’era riuscito anche all’andata e in coppa, domenica ha fatto l’en plein. "Abbiamo fatto una prestazione importante, senza esaltarci troppo – afferma il direttore sportivo del Ponte, Marcello Sfargeri – non bisogna mollare. La vittoria di prestigio dà morale, ma non bisogna dimenticare che abbiamo sì ridotto il gap, ma siamo ancora nella fascia playout". Esordio col botto per il nuovo allenatore. "Meglio di così Massimiliano Pera non poteva esordire. Mi piace sottolineare che la vittoria è arrivata non su un episodio, ma con il gioco". In coda il Ponte aggancia l’Amici di Stefano, che pareggia in rimonta in casa del Galeazza. Il Codifiume si impone di misura in casa della Dozza e si rilancia per la salvezza. Partita emozionante e spettacolare a Codigoro, nel derby delle deluse con il Copparo. "Salvo il risultato – commenta Yuri Scaramelli, capitano del Copparo – c’è il rimpianto di aver regalato il primo tempo alla Codigorese; nel secondo siamo stati bravi a rimontare il doppio svantaggio e crederci fino al pareggio nei minuti di recupero di Fabio Franceschini". Siete in ripresa da diverse giornate: i playoff sono diventati un vostro obiettivo? "Perché no. In teoria sarebbero alla portata, ma al contempo dobbiamo ancora guardarci alle spalle".