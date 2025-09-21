Prima Categoria. Ponte ok nell’anticipo. Oggi Portuense e Copparo in casa

In Prima categoria da segnalare il successo casalingo nell’anticipo del Pontelagoscuro, che ha battuto 3-2 il Frugesport grazie alla doppietta di Bicaku e alla rete di Onesti: per i biancazzurri quattro punti in due giornate, ed un ottimo avvio di stagione considerato anche il passaggio del turno in Coppa Emilia. Venendo alle gare di oggi, impegni interni per le ambiziose Copparo 2015 e Portuense Etrusca, entrambe reduci dai rispettivi successi nella prima giornata: i copparesi ospitano il Centro Erika Lavezzola, mentre i portuensi l’Only Sport Alfonsine in un doppio incrocio con squadre romagnole che può portare le due ferraresi a punteggio pieno dopo due giornate. Anche la Codigorese cerca la seconda vittoria consecutiva per dar seguito al bel successo contro il Consandolo, e oggi pomeriggio riceve al "Fogli" il Savarna, che nella prima giornata ha dato filo da torcere al Copparo. L’Olimpia Quartesana è atteso dalla complicata trasferta sul campo del Reno Molinella di mister Fantuzzi, che sin da inizio stagione non ha nascosto le proprie ambizioni e punta a fare un buonissimo campionato. Al Consandolo serve una scossa dopo un avvio di stagione deficitario, e le due sconfitte in Coppa e alla prima giornata: gara non facile sul campo del Cotignola, in cui gli argentani del mister Dirani proveranno a racimolare i primi punti. Chiusura con il neopromosso Bando, che ospita in casa i romagnoli del Real Fusignano dopo il convincente pareggio all’esordio.