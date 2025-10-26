Prima categoria. Porta Romana-Legnaia, il superderby

La sesta giornata del campionato di Prima categoria vedrà il calcio d’inizio alle 14,30. Tanti i match e le sfide di antiche rivalità dove spiccano i derby San Godenzo-Gallianese e Porta Romana-Audace Legnaia, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Da evidenziare anche la difficile trasferta per la capolista Audace Galluzzo nel ‘fortino’ del Gambassi Terme.

Queste tutte le partite del girone C: Daytona-Poggio a Caiano, Gambassi-Audace Galluzzo, Isolotto-Barberino Mugello, Nuova Novoli-Albacarraia, Porta Romana-Audace Legnaia, Quarrata-Calenzano, San Godenzo-Gallianese, Sporting Arno-Reconquista.

Nel girone E l’Incisa è attesa dalla trasferta a rischio nello stadio degli aretini del Levane. L’Incisa ha il morale alle stelle dopo aver superato il turno in Coppa Toscana espugnando il campo del San Godenzo. Sfida emozionante a Strada in Chianti con la formazione locale del Chianti Nord che ospita la capolista Lucignano. Un incontro che si preannuncia spettacolare e aperto a ogni risultato con i chiantigiani che sono pronti per cercare il colpo grosso.

F. Que.