Prima Categoria: Portuense ko nell’anticipo col Savarna. Duello tra Bando e Copparo. Pontelagoscuro in casa col Bubano

Con la Portuense in campo nell’anticipo di ieri pomeriggio a Savarna, sconfitta 4-3, l’incontro che spicca nella settima giornata del girone F di Prima categoria è il derby tra Bando e Copparo 2015. I rossoblù, che hanno salutato in questi giorni il difensore Taribello e l’attaccante Meneghini, vanno alla ricerca del settimo successo in altrettante partite, e come al solito si affidano alla verve realizzativa del bomber Granado, capocannoniere del girone con ben 10 reti segnate in sei partite. Ma per gli uomini di mister Borsari non sarà una passeggiata avere la meglio del neopromosso Bando, autore di un buonissimo avvio di campionato. Trasferta a Cotignola per una Codigorese segnata dal malore occorso in settimana, durante un allenamento, al giocatore Zangirolami: per fortuna tutto si è risolto per il meglio ma gli animi della truppa di Rosatti non saranno certamente dei più sereni. Vuole ripartire un Pontelagoscuro che in questo avvio di stagione sembra essersi abbonato ai pareggi: ben quattro in sei gare per l’undici di mister Pera, che in casa contro il Placci Bubano – terzultimo a quota 5 punti – ha assoluta necessità di centrare il bottino pieno. Ancora più assetato di punti è un Consandolo fermo ad appena due punti in sei giornate, ultimo in classifica e chiamato a risollevarsi nella sfida salvezza contro il Centro Erika Lavezzola. Gli argentani di mister Dirani devono assolutamente battere un colpo per non entrare in un vortice negativo di risultati da cui poi sarebbe complicato uscire. Anche l’Olimpia Quartesana cerca punti importanti nella corsa per non retrocedere, e oggi pomeriggio sarà di scena sul campo del Frugesport. Un girone fin qui molto equilibrato in cui ogni punto conta, la classifica è cortissima e fare risultato oggi per le ferraresi vorrebbe dire tanto.