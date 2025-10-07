Prima Categoria. Primi tre punti per Cotignola e Stella Rossa

Tante prime volte nel girone F di Prima Categoria, per le formazioni ravennati. Infatti, conquistano la prima vittoria in campionato Cotignola e Stella Rossa raggiungendo a quota 4 le conterranee Only Sport Alfonsine, battuta 3-1 (5’ st rig. Fabiano (B), 10’ st Gentili (B), 15’ st Malaguti (B), 44’ st Carioli) a Bando, Centro Erika (ottimo 0-0 a Molinella) e Frugesport, battuta proprio 2-0 dal Cotignola, grazie alle reti al 20’ pt del difensore Alessandro Loreti (in foto) e al 33’ st di Ferri. Come detto, nel gruppone delle cinque ravennati a 4 punti anche la Stella Rossa Casal Borsetti che vince in rimonta 2-1 (10’ pt D. Leoni, 31’ pt Casoni (O), 27’ st F. Innocenti) a Quartesana. Ottimo il successo del Savarna che supera a domicilio il Placci Bubano 1-0 (18’ st rig. Fancello) e resta in scia per la zona playoff.

L’unica sconfitta, derby esclusi, arriva dal Real Fusignano, piegato 2-1 (34’ st Zuccarino (RF), 41’ st Luciani, 47’ st F. Strano) a Codigoro, malgrado il vantaggio iniziale di Zuccarino. Nel girone G perde la vetta il Fosso Ghiaia, sconfitto 3-2 (30’ pt e 15’ st Bertocchi (M), 20’ st Castagnoli, 31’ st Violani (M), 43’ st Tafa) a Modigliana, prima di domenica ultima in classifica, resta comunque terzo, per la contemporanea sconfitta dell’altra ex capolista Meldola, sconfitta 2-0 dalla Pianta. Termina 0-0, invece, il derby di Faenza tra Virtus e Savio.

u.b.