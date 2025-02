Prima categoria. Punti salvezza per Fonteblanda e Scarlino. L’Argentario naviga a metà classifica

L’Orbetello mantiene dieci punti di vantaggio sulla Casolese grazie alla vittoria di sabato sul Monterotondo, mentre in ottica salvezza sono arrivati risultati importanti. In primis il Fonteblanda, capace di vincere sul campo del Pianella e superare così il San Gimignano. Senesi sconfitti sul campo dello Scarlino, che balza fuori dalla zona playout. La classifica del girone C di Prima categoria: Orbetello 52, Casolese 42, Venturina 36, San Miniato 36, Monterotondo 35, Pianella 31, Lornano Badesse 31, Argentario 30, Pomarance 28, Donoratico 27, Scarlino 24, Radicondoli 24, Gracciano 24, Fonteblanda 21, San Gimignano 18, Sant’Andrea 17.