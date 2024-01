Prima categoria. Reggello-Cubino, scontro al vertice

Nel girone C - si gioca alle 14,30 - la partita di cartello vede la Nuova Novoli ospitare sul proprio campo ‘M. Rebechi’ in via Corelli la capolista Folgor Calenzano. Sfida da tripla con i locali in salute e molto motivati nella caccia ai play off, il Calenzano sempre più ambizioso e quadrato in ogni reparto. Le altre gare: Casale Fattoria-Sancascianese, Cerbaia-Jolo, Csl Prato-Gambassi, Ginestra Fiorentina-Amici Miei, Isolotto-Albacarraia, Quarrata Olimpia-Barberino Tavarnelle, S. Banti Barberino-Atletica Castello.

Nel girone D tiene banco Resco Reggello-Cubino, seconda contro prima, che promette bel gioco ed emozioni. Uno scontro da brividi che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni. Il Reggello cercherà con forza la vittoria per andare al comando, ai fiorentini basta il pari. Le altre gare: Casellina-Vaggio Piandiscò, Belmonte-San Clemente, Chianti Nord-Audace Galluzzo, Pratovecchio-Ideal Club Incisa, Rignanese-Bibbiena, San Godenzo-Atletico Levane Leona, Sporting Arno-Castelnuovese.