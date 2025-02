Prima categoria. Reggello-Incisa di cartello. Il Settimello a San Godenzo

In Prima categoria Girone E tiene oggi banco il super derby Reggello-Incisa, partitissima della domenica e sfida d’alta classifica. Di spicco le gare Audace Legnaia-Barberino Tavarnelle, Audace Galluzzo-Piandiscò, San Clemente-Chianti Nord, Sancascianese-Sporting Arno.

Nel Girone D il San Godenzo, in lotta per i play off, ospita la capolista Settimello nella gara clou della giornata. Di rilievo anche Gallianese-Jolo, Rifredi-Quarrata, Calenzano-Sagginale e Albacarraia-Novoli. Un turno che promette bel gioco e spettacolo.