Prima Categoria. Rimonta Copparo, Portuense staccata

Ha dovuto sudare più del previsto il Copparo per sbancare il campo dell’Only Sport Alfonsine: sotto 2-0 in avvio di ripresa, la formazione rossoblù si è affidata ancora una volta a bomber Granado, un vero crack per la categoria, che con una tripletta ha ribaltato il risultato e ha consegnato ai suoi la quinta vittoria in cinque partite. Per Granado è già l’ottava rete in campionato, nettamente al comando della classifica marcatori del girone. Si stacca dalla vetta invece la Portuense, che fa ‘harakiri’ nella tana del Centro Erika Lavezzola: avanti prima 2-0 e poi 3-1, gli uomini di Skabar si fanno rimontare, subendo il gol del pari al 90’ ed il clamoroso 4-3 finale al 92’. Per i rossoblù è un brutto passo falso ed ora i punti di distacco dalla vetta diventano cinque. E ad incalzare, appena una lunghezza dietro alla Portuense, sono le sorprendenti Bando e Codigorese: i neopromossi argentani rimangono imbattuti dopo il pareggio contro il Cotignola, mentre i granata sbancano il campo del Pontelagoscuro con il più classico dei 2-0 e centrano il terzo successo di fila. Passo indietro invece per il "Ponte", che non riesce a mettere la freccia e si fa risucchiare a metà classifica. Nell’altro derby di giornata a sorridere è l’Olimpia Quartesana, che batte 2-0 a domicilio un Consandolo sempre più in difficoltà ed ora ultimo a 2 punti assieme al Placci Bubano. A decidere lo scontro salvezza sono le reti di Bergossi e Tatani, per un’Olimpia che si rilancia ed esce momentaneamente dalla zona calda della classifica.

j.c.