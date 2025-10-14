Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Prima Categoria. Rimonta Copparo, Portuense staccata

Prima Categoria. Rimonta Copparo, Portuense staccata

Ha dovuto sudare più del previsto il Copparo per sbancare il campo dell’Only Sport Alfonsine: sotto 2-0 in avvio di...

di JACOPO CAVALLINI
14 ottobre 2025
La capolista Copparo è in fuga

La capolista Copparo è in fuga

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Ha dovuto sudare più del previsto il Copparo per sbancare il campo dell’Only Sport Alfonsine: sotto 2-0 in avvio di ripresa, la formazione rossoblù si è affidata ancora una volta a bomber Granado, un vero crack per la categoria, che con una tripletta ha ribaltato il risultato e ha consegnato ai suoi la quinta vittoria in cinque partite. Per Granado è già l’ottava rete in campionato, nettamente al comando della classifica marcatori del girone. Si stacca dalla vetta invece la Portuense, che fa ‘harakiri’ nella tana del Centro Erika Lavezzola: avanti prima 2-0 e poi 3-1, gli uomini di Skabar si fanno rimontare, subendo il gol del pari al 90’ ed il clamoroso 4-3 finale al 92’. Per i rossoblù è un brutto passo falso ed ora i punti di distacco dalla vetta diventano cinque. E ad incalzare, appena una lunghezza dietro alla Portuense, sono le sorprendenti Bando e Codigorese: i neopromossi argentani rimangono imbattuti dopo il pareggio contro il Cotignola, mentre i granata sbancano il campo del Pontelagoscuro con il più classico dei 2-0 e centrano il terzo successo di fila. Passo indietro invece per il "Ponte", che non riesce a mettere la freccia e si fa risucchiare a metà classifica. Nell’altro derby di giornata a sorridere è l’Olimpia Quartesana, che batte 2-0 a domicilio un Consandolo sempre più in difficoltà ed ora ultimo a 2 punti assieme al Placci Bubano. A decidere lo scontro salvezza sono le reti di Bergossi e Tatani, per un’Olimpia che si rilancia ed esce momentaneamente dalla zona calda della classifica.

j.c.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su