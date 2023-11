Prima categoria Romagnano a caccia di gol e punti. Ma in casa dei Giovani Via Nova serve l’impresa

La politica dei piccoli passi non sta portando molto lontano il Romagnano che nelle ultime 4 giornate del campionato di Prima categoria ha portato a casa soltanto due pareggi. Due pareggi che fra l’altro pesano come macigni nella classifica degli amaranto perché col Mulazzo la squadra è stata ripresa sul 3-3 al novantesimo e domenica scorsa con l’Academy Porcari ha fallito un rigore al 92’. Quello del gol è il problema più grande da risolvere per il tecnico Dati visto che la squadra non segna da 3 gare ed ha il secondo peggiore attacco del girone con soli 6 gol all’attivo. Questo pomeriggio i ’leoni’ romagnanesi saranno di scena alla ’Palagina’ di Pieve a Nievole contro i Giovani Via Nova. Si tratta del classico avversario da prendere con le molle perché difficile da battere. Sinora a sconfiggerlo sono riuscite soltanto le prime due della classe, Marginone e Forte dei Marmi. Ai soliti Lezza e Cargioli nel Romagnano si aggiungono le assenze di Doretti, Dell’Amico e Panaino. Quest’ultimo si è infortunato gravemente al ginocchio domenica scorsa e si attende il responso della risonanza. In dubbio anche Marco Biagini.