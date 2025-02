Prima Categoria. Romagnano e Montignoso archiviano Serricciolo e Pistoia. Mulazzo pareggia e si rialza dopo la batosta a Corsagna

ROMAGNANO3SERRICCIOLO0

ROMAGNANO: Mariani, Berti (39’ st Melis), Bongiorni, Lezza, Bertonelli, Maestrelli, Bedini, Monaco (31’ st Mauriello), Catola (25’ st Orrico), Bennati (22’ st Bobbio), Lembo. A disp. Marmeggi, Lazri, Barducci, Pitanti. All. Bucci.

SERRICCIOLO: Vegnuti P., Mosti, Viaggi, Dell’Amico, Guelfi N., Lazzoni (28’ st Guelfi G.), Vegnuti Mar., Shqypi, Barattini, Piscopo (28’ st Gilli), Bondielli. A disp. Argilla, Berti, Casciari, Vegnuti Mat., Bui. All. Paolini.

Arbitro: Cerchiai di Carrara.

Marcatori: 19’ pt, 16’ st Monaco, 25’ st Catola.

MASSA - E’ stato un derby senza storia quello andato in scena al ‘Raffi’, dove il Romagnano ne rifila 3 al Serricciolo restando in zona playoff – in coabitazione con la compagine della Torrelaghese – e lasciando invece i galletti fermi al terzultimo posto, in pratica a più uno sulla retrocessione.

I padroni di casa si mostrano aggressivi fin dalle prime battute, ma la difesa ospite regge senza grandi patemi. A sbloccare l’incontro serve allora un calcio piazzato: al 19’ Monaco trafigge di testa Vegnuti sugli sviluppi di corner e porta la gara dal lato massese. I lunigianesi reagiscono e impegnano Mariani in più occasioni nella prima frazione, mentre nella ripresa calano lasciando il gioco in mano agli avversari.

Gli amaranto ne approfittano quindi per raddoppiare al 16’, sempre con Monaco, sempre di testa. La risposta dei ragazzi di Paolini questa volta non arriva e i locali possono gestire, riuscendo al 25’ a trovare anche il 3-0 con Catola, il più lesto ad avventarsi su un pallone vagante a centro area e a spedirlo in rete di piatto.

Alessandro Salvetti