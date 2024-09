Prima categoria. Sancascianese al via: "Voglia di superarci»

La Sancascianese punta ad affermarsi come una solida realtà ed è al quarto campionato consecutivo. Tante novità in questa stagione con in panchina il nuovo allenatore Daniele Latini (ex Galluzzo), mentre il ruolo di direttore sportivo è stato affidato a Leonardo Nocentini (classe 1992), ex giocatore e allenatore del sodalizio gialloverde. "La Sancascianese - afferma il ds Nocentini - cercherà di ben figurare contro ogni avversario per avere un ruolo da protagonista. Il sogno nel cassetto sono i play off. L’obiettivo è migliorarsi. Nelle altre categorie l’obiettivo è la crescita e la valorizzazione delle squadre e dei ragazzi del settore giovanile e della scuola calcio, con particolare attenzione ai giocatori del territorio in uno stretto legame col paese".

Nel gruppo di Prima categoria di rilievo gli arrivi di Filippo D’Urso, attaccante, ex Barberino Tavarnelle; Giacomo Fusi, ex capitano Rondinella e Chianti Nord, ruolo mediano; Lorenzo Frutti, difensore, dal Lebowski; insieme a giovani promesse per un mix di esperienza e gioventù.

Portieri: Lorenzo Mino anno 2000 e Andrea Mugnai 2002 nuovo. Difensori: Simone Corsinovi 1990, Filippo Schiazza 2002, Samuele Casini 2002, Lorenzo Frutti 1991 nuovo, Vanni Ballini 2003 nuovo, Enrico Tongiani 1996, Lorenzo Magnelli 2002 nuovo, Klevis Dupi 1999. Centrocampisti: Mirco Piazzini 2005, Alessio Rinaldi 2003, Leonardo Faggioli 2003, Gianmarco Giani 2004, Giacomo Fusi 1994 nuovo, Filippo Pratesi 1997, Lorenzo Sandroni 1999, Ferdinando Corti 1994, Niccolo Chini 2004 nuovo, Alessio Aiosa 1993, Samuele Petracchi 1999. Attaccanti: Flavio Guarducci 2005, Lorenzo Magistri 2000, Pietro Casini 2005, Damiano Terramoto 2001 nuovo, Giulio Lumachi 1997, Filippo D’urso 1991 nuovo, Mattia Grippo 2004 nuovo, Giuliano Pishinxa 2001 nuovo.

Presidente è Aldemaro Becattini, vice presidente Massimo Piazzini, direttore sportivo prima squadra e Juniores Leonardo Nocentini. Ds settore giovanile Ilario Pastaccini, responsabile scuola calcio Stefano Stefanelli. In panchina degli Juniores regionali siederà Sauro Belli, ex Montelupo.

Francesco Querusti