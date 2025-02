Prima Categoria. Savarna, che tonfo. Il Bagnacavallo è lì. Sorpresa Alfonsine

Cade a sorpresa la capolista del girone G di Prima Categoria. Infatti il Savarna perde 3-2 a Predappio contro lo Sporting, penultima in classifica e lo fa nel modo più doloroso possibile: sotto di un gol subito allo scadere del primo tempo da Casadei, ribalta tutto a inizio ripresa con le reti di Pasi (la 10ª stagionale) e Patrik Fabbri. Nel finale, però, lo Sporting ha ancora la forza di segnare due volte e rivoluzionare il risultato. Ne approfitta il Bagnacavallo che travolge 4-0 a domicilio il Vecchiazzano, sesto in classifica: una doppietta di Camara, nonchè i gol di Valtancoli e Ibrahima Ndiaye (foto Bracci) rendono rotondo un risultato che porta i biancorossi a -2 dalla vetta. In zona playoff cade, a sorpresa, 0-3 in casa anche il Real Fusignano, superato nel derby dall’Only Sport Alfonsine, in gol con Rei Nipolli, D’Amico e Botti. In coda, lo scatto degli alfonsinesi permette loro di raggiungere a quota 25 punti il Savio, bravo a pareggiare nella ripresa con Benini, il gol di Murianni della Pianta nel primo tempo. Pareggio a reti bianche tra Fosso Ghiaia e Meldola e sconfitta poi per il San Pancrazio 2-1 a Forlì col Carpena dopo essere passato per primo in vantaggio con Diop. Poche speranze per il Marina col San Vittore, vittorioso 3-1. Nel girone F, doppio pari per Virtus Faenza e Cotignola: la prima 1-1 con la rivale per la salvezza Savena (a Merendi risponde Maini), la seconda 2-2 con Castel San Pietro, raggiunta al 98’ da Petrullo.

u.b.