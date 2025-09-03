Prima categoria. Scarlino ambizioso: "Una rosa di qualità»

Ambizioni elevate, grazie ad un calciomercato importante, e strutture di livello, grazie ai lavori sugli impianti sportivi. C’è grande entusiasmo attorno allo Scarlino Calcio 2020 ai nastri di partenza della nuova stagione. Con l’esordio in Coppa Toscana di Prima categoria che avverrà il 14 settembre contro la perdente tra Argentario e Campagnatico Arcille e quello in campionato previsto il 21 settembre, sono state presentate le formazioni della prima squadra e della Juniores provinciale, alla presenza della società, della proprietà con lo sponsor Nuova Solmine e delle autorità comunali, con il vicesindaco Michele Bianchi e il consigliere Diego Radi.

"Per la nuova stagione la squadra è stata rifondata in parte – ha detto il direttore sportivo Piero Livaldi –. Valutando la scorsa annata ci siamo resi conto che è un campionato fisico e muscolare, abbiamo ringiovanito la rosa con giocatori di qualità. La Juniores, oltre a dare un servizio sportivo per i ragazzi del territorio, è anche socialmente utile per attrarre ragazzi al campo".

Il presidente Miriano Meloni ha introdotto gli interventi sugli impianti sportivi. E’ stata inoltre effettuata una nuova semina del manto erboso su tutti e due i campi.

Per quanto riguarda la prima squadra, lo staff è composto dall’allenatore Massimo Cavaglioni, dal direttore sportivo Piero Livaldi, dal dirigente accompagnatore Michele Valvani, dal preparatore dei portieri Alex Balestri, dai dirigenti accompagnatori Francesco Vecchiarelli e Luigi Natali. Ecco la rosa che affronterà il campionato di Prima Categoria. Portieri: Stefano Bigoni e Alex Barbanera. Difensori: Andrea Bracciali, Abdalie Badjie Ya, Tommaso Ciurli, Marco Berti e Francesco Marretti. Centrocampisti: Alessandro Pastore, Alessio Fabbri, Marco Bigliazzi, Lorenzo Bianchi, Mirko Bastieri e Antonio Zaccariello. Attaccanti: Manuel Antonini, Simone Rossetti, Giacomo Guazzini, Nicholas Pesci, Mattia Sorvillo e Lorenzo Gambineri.