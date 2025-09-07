Prima Categoria, scatta la Coppa. Copparo sbanca subito Codigoro
Copparo 2015 passa il primo turno di Coppa Emilia con una prestazione intelligente e soprattutto costruita con forza e scaltrezza. Nonostante la partenza lanciata dei padroni di casa della Codigorese, i rossoblu tengono bene l’aggressività dei granata, che rischiano di sbloccare il risultato già nei primi minuti.
Poi, prima del decimo Borges, scambiando al limite con Granado, spara addosso al portiere in uscita. Doppia occasione per Granado intorno al 20’, ma prima il portiere, poi un aggancio non preciso, cancellano la possibilità del vantaggio. Dieci minuti dopo, Laurenti si procura con furbizia un calcio di rigore che lo stesso Granado trasforma con freddezza.
Luciano pochi minuti più tardi rischia di pareggiare la gara, ma calcia alto da ottima posizione, come nel finale una sua conclusione termina di pochissimo a lato. Nella ripresa, i ritmi calano vistosamente per caldo e avvio ravvicinato della preparazione.
Le altre gare di oggi delle ferraresi, alle 15,30, sono Bando-Pontelagoscuro, Consandolo-Portuense e Quartesana-Placci Bubano.
