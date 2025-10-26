Prima categoria. Sconfitte le due leader. Il San Claudio in vetta

Giornata amara per Belfortese e Montegiorgio che perdono la testa della classifica dove s’insedia il San Claudio.

Risultati e marcatori della sesta giornata di Prima categoria, girone C. Appignanese-Loreto 2-3 (45’ e 22’ st Grassi, 11’ st Pigliacampo, 22’ st Castellani, 41’ st Scalella; Belfortese-Montecassiano 2-3 (10’ Micucci, 20’ e 21’ st Massini, 40’ Whali, 45’ Cappelletti); Elite Tolentino-Cluentina 0-3 (20’ Montecchiari, 41’ Mancini, 15’ st Cullhaj); Folgore Castelraimondo-Adriatica Portorecanati 2-0 (37’ Aquila, 47’ Bisbocci); Montemilone Pollenza-Porto Potenza 1-1 (20’ Mercuri, 15’ st Andreucci); San Claudio-Montegiorgio 3-2 (1’ e 8’ Minella, 20’ Vecchi, 11’ st Marchetti, 47’ st Procaccini); Pinturetta Falcor-Santa Maria Apparente 0-0. Oggi alle 15: Potenza Picena-Montecosaro. Classifica. San Claudio 15; Folgore Castelraimondo 14; Belfortese, Montegiorgio 13; Pinturetta Falcor 11; Montecassiano 9; Cluentina, Loreto 8; Appignanese, Montemilone Pollenza, Santa Maria Apparente 6; Potenza Picena* 5; Adriatica Portorecanati, Montecosaro* 4; Elite Tolentino 2; Porto Potenza 1. * una gara in meno