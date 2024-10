Prima categoria: sconfitto nel derby con il mulazzo, ora se la vedrà con la capoLISTA. Serricciolo, inizio choc. L’allenatore Borghetti: "Colpa anche dei tanti infortuni»

Il brutto inizio di stagione e la sconfitta nel derby con il Mulazzo rischiano di appesantire sempre di più l’ambiente gialloblù, soprattutto se si considerano le ambizioni iniziali mai nascoste dal Serricciolo e il valore effettivo della squadra. "Il derby – dice il tecnico Cristian Borghetti – è stato il prosieguo del match della settimana prima con la Torrelaghese. Abbiamo pagato le assenze, le due espulsioni rimediate (Guelfi e Tonelli) e l’infortunio nel pre-gara di Maggiore (fuori almeno un mese). Inoltre per motivi familiari e lavorativi Antinori e Casciari hanno dovuto dare forfait. In più il nostro capitano Lisi in settimana ha avuto un incidente che purtroppo lo terrà lontano dal campo almeno un mese, senza dimenticarci dí Giannantoni che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e a oggi non sappiamo definire la data del suo rientro. Quando ci si ritrova a giocare un derby con 7 giocatori in meno non è semplice, con Piscopo (centrocampista) e Mancini (attaccante) che hanno fatto i terzini e che ringrazio per essersi messi a disposizione della squadra".

"Venendo alla partita – continua Borghetti – dal punto di vista del gioco rispetto allo scorso turno abbiamo fatto un passo in avanti, ma manchiamo purtroppo davanti, dove non riusciamo a concretizzare. Inutile nascondersi, ci abbiamo provato ma le due disattenzioni avute le abbiamo pagate a caro prezzo. Ai punti sicuramente meglio il Mulazzo di noi. Speravo nel pareggio per come eravamo messi, ma non ci siamo riusciti. Ai ragazzi comunque non rimprovero nulla. Ora ci attenderà una partita tosta fuori casa contro la capolista Città di Capannori. Dovremo cercare di strappare almeno un punto perché, considerata la classifica, ci serve anche quello".

Ilaria Gallione