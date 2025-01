Prima categoria. Scontro ’Audace’ tra Legnaia e Galluzzo

L’interesse del campionato di Prima categoria è oggi rivolto a un derby veramente... Audace. Al campo sportivo di via Dosio si affronteranno infatti Audace Legnaia contro Audace Galluzzo, due storiche società fiorentine divise da pochi km e da una sana rivalità sportiva. Il Legnaia è alla ricerca di punti salvezza, mentre il Galluzzo vuole rimanere attaccato alla zona play off. Molto interessante anche lo scontro al vertice tra Barberino Tavarnelle-Incisa, due compagini molto forti e quotate. Per la zona salvezza spicca la sfida allo stadio Bozzi di Firenze con in campo Porta Romana-Sancascianese per conquistare tre punti preziosi. Il quadro delle altre gare, con inizio alle 14,30.

Girone D: Aglianese-Prato Nord, Casale Fattoria-Virtus Rifredi, Csl Prato-San Godenzo, Gallianese-Albacarraia, Jolo-Folgor Calenzano, Novoli-Sagginale, Maliseti Seano-Quarrata Olimpia, Settimello-A. Casini Spedalino.

Girone E: Ambra-Sporting Arno, Chianti Nord-Gambassi, Dinamo Florentia-Castelnuovese, Porta Romana-Sancascianese, San Clemente-Levane, Vaggio Piandiscò-Resco Reggello.

F. Que.