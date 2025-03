Prima Categoria. Soffre ma vince il Bagnacavallo. Savio in zona playout

Il campionato di Prima Categoria sta arrivando alla stretta finale e nel girone G continua il predominio del Bagnacavallo che vince, pur soffrendo (1-0, autogol di Ravaglia) nel derbyssimo di Fusignano contro il Real. Tiene, però, il passo il Savarna che si impone 4-2 sul San Pancrazio grazie a due doppiette di Luzi e Garavini mentre non basta agli ospiti il nono gol in campionato di Fancello. Le due ravennati approfittano dello scivolone interno del San Vittore col Meldola (0-1) per guadagnare terreno sulla terza in classifica, ora staccata di 7 punti dalla vetta e 4 dal Savarna. Praticamente tutta ravennate la seconda metà della classifica: neppure lo stesso Real Fusignano, a 31 punti, può dirsi completamente al sicuro, quando mancano ancora 6 giornate alla conclusione del campionato. I neroverdi sono stati raggiunti dal Fosso Ghiaia, vittorioso 1-0 sul Savio grazie alla rete a inizio ripresa, la quarta in campionato, di Denny Zanotti (foto). Savio che resta in zona playout assieme all’Only Sport Alfonsine che, tuttavia guadagna posizioni, grazie al successo, seppur di misura, sul Marina: i biancoazzurri si impongono 1-0 grazie alla marcatura di Riccardo Botti al 20’ del secondo tempo. Nel girone F, invece, va al Cotignola il derby di Faenza contro la Virtus: decisivo il rigore di Fiorillo (13ª rete in campionato) al 12’ del secondo tempo. Manfredi comunque ancora salvi (sono a +11 sulla Murri) ma incalzati da Fly e Savena.

u.b.