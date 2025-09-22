Prima categoria. Sorridono Copparo e Portuense in casa. Brutti scivoloni per Codigorese e Quartesana

La netta superiorità del Copparo 2015 regala ai rossoblu la seconda vittoria consecutiva, prima casalinga, per 3-2 sul Lavezzola. Coi pilastri arretrati Franceschini e Scaramelli, la sicurezza in mezzo al campo di Roselli, i movimenti ubriacanti dell’instancabile Borges, la solidità di Granado e Gharbi, le scorribande a sinistra di Yara e Secli, nonostante gli avversari riprovino a riaprirla a metà ripresa, la squadra di mister Borsari con sei punti rimane nella parte alta della classifica.

Vantaggio dei padroni di casa dopo due giri di lancette con Secli e raddoppio al 10’ con Granado. A dieci dal termine, sul 2-1, Granado mette un traversone al centro per la testa di Tolle: sfera sul palo e poi ribadita in goal dal giocatore rossoblu. Nel finale il Lavezzola accorcia ancora, ma la vittoria dei copparesi è al sicuro.

Dando uno sguardo alle altre gare del girone, successo di misura del Bando sul Fusignano, pari del Consandolo (2-2) a Cotignola, cade la Codigorese in casa (0-2) col Savarna. Bene la Portuense, che rifila un 2-0 al ’Bellini’ all’Only Sport, e infine cade il Quartesana, 3-0 a Molinella.