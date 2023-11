Prima categoria. Spiccano i derby. Ponte-X Martiri e Copparo-Argentana

Altro banco di prova per la capolista Centese, che riceve (ore 14.30) la Poggese, matricola che si sta ben comportando anche nella nuova categoria. La capolista ha conservato il primato in classifica in solitudine, vincendo in rimonta a Santa Maria Codifiume, un’altra matricola: all’intervallo i biancocelesti erano sotto di due gol, poi Govoni ha inserito l’artiglieria pesante e la coppia Pirreca Costantini hanno calato il poker. Alle sue spalle scalpitano Persiceto e Ravarino, con quest’ultimo che riceve il Bondeno, altra matricola ma con una storia prestigiosa, reduce da una striscia di quattro vittorie consecutive. Promette gol ed emozioni il derby di scena al "Preziosa" tra Copparo e Argentana: entrambe sono al debutto in prima categoria ma con traiettorie diverse: i rossoblù con una travolgente promozione e i granata dopo due retrocessioni consecutive. Derby tra due squadre divise da forte rivalità in riva al Po. Il Ponte ospita l’ambiziosa X Martiri. "Sono in palio pesanti – afferma il presidente Luca Popolo – Dopo il black out palesato a Gallo, dobbiamo cambiare registro. In settimana ne abbiamo parlato, adesso deve parlare in campo". Due anni fa le due squadre diedero vita a una battaglia per la promozione, con bilancia che pende dalla parte della formazione di Porotto. "E’ vero, si è rivelata la nostra bestia nera: avevamo perso entrambi i confronti di campionato e in coppa. Ragione di più per riscattare quei risultati e riprendere la risalita in classifica".