Prima categoria: strada spianata a Poggio per la Centese. Spicca X Martiri-Ponte

La Centese ha vinto e convinto contro il Santa Maria Codifiume, che ha resistito un solo tempo contro Federico Bonacorsi, autore di una tripletta, tre gol uno più bello dell’altro, e si porta a casa l’ennesimo pallone di questo campionato. La capolista cerca bottino pieno anche a Poggio Renatico, fanalino di coda del girone. La diretta concorrente dei biancocelesti, la formazione biancazzurra della X Martiri, ha l’obbligo di vincere per restare in scia della capolista, ma dovrà vedersela con il Pontelagoscuro nel derby del comune di Ferrara. I favori del pronostico sono per gli uomini di mister Bolognesi, attenzione però a vendere prima del tempo la pelle dell’orso.

"A Porotto abbiamo l’occasione di riscattare il 3-0 rimediato in casa con il Gallo – dice il presidente del Ponte, Luca Popolo – Giocare contro una big è quello che ci serve per sbloccarci. In questa fase la X Martiri viaggia con i venti favorevoli, è una squadra costruita per tentare il ritorno in Promozione, prende pochi gol, ha la giusta quadratura, ma con loro abbiamo una tradizione favorevole".

"E’ sempre bello giocare con il Ponte – sostiene il direttore sportivo della X Martiri, Riccardo Alberani – soprattutto quando la posta in palio è così alta; due anni fa, quando avevamo vinto il campionato, era stata una fiera rivale. Il Ponte sta inseguendo, per quanto ci riguarda pensiamo a noi stessi". Due le assenze tra i padroni di casa, il portiere Aleotti e l’attaccante Manfredini. Per quanto riguarda le altre ferraresi, il Santa Maria Codifiume ospita il Galeazza dopo il poker subito dalla Centese, l’Argentana riceve a San Biagio il Copparo, in un confronto per la salvezza. Seconda partita sulla panchina del Bondeno per mister Mattioli, formazione matildea che riceve il quotato Ravarino.