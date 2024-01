Prima categoria. Suona il campanile a Lunano: con la Vadese è superderby

Sei le partite odierne nel girone A di Prima categoria. Si gioca per la 15esima e ultima partita del girone d’andata.

L’Avis Montecalvo che è primo in classifica generale ed è campione d’inverno andrà a far visita al Peglio che sta occupando la zona centrale della graduatoria ed è reduce dal buon pari con la Mercatellese. "La partita clou ritengo che sia Lunano-Vadese – dice il direttore sportivo della Nuova Real Metauro Andrea Berloni – sia per la classifica che per il campanile. Sono due buone squadre; il Lunano in settimana dopo la sconfitta con la Maior ha cambiato la guida tecnica e quindi cerca la cosiddetta scossa. La Vadese però è una degna avversaria, con uomini di spicco e di categoria".

" Altra bella partita – riprende il diesse Berloni – sarà il derby Nuova Real Metauro-Maior, due squadre che stanno andando bene ed è un derby molto sentito. La Maior viene, con l’ultima vittoria casalinga, da otto risultati utili consecutivi. Noi dovremo stare molto attenti e avere l’approccio giusto con la partita. Si gioca a San Lorenzo in Campo che gentilmente ci ha concesso l’ospitalità perché il nostro terreno di Calcinelli è impraticabile. Oggi ci sono partite importanti anche per la zona playout. In questo campionato ogni domenica ci sono gare interessanti. Il girone è molto più di livello rispetto alle scorse stagioni, c’è molto equilibrio, la prima può perdere o vincere contro l’ultima. In questa prima parte del torneo ho notato anche dei bravi giovani, tra questi i nostri Alessandro Falcioni (classe 2004) e Nicolò Francolini (2005).

Il programma odierno (ore 14,30) vede queste gare: Falco Acqualagna-Pesaro Calcio, arbitro Leonardo Speciale (Ancona). Nuova Real Metauro-Maior, arbitro Alessio Giustozzi (Macerata). Peglio-Avis Montecalvo, arbitro Mattia Biagini (Pesaro). Lunano-Vadese Calcio, arbitro Steeve Belli (Pesaro). Santa Veneranda-Osteria Nuova, arbitro Fabrizio Maria Payla (Pesaro). Usav Pisaurum- S.Costanzo, arbitro Mattia Dovesi (Ancona).

Domani alle ore 14,30 si giocano le seguenti partite: Athletico Tavullia-Mercatellese, arbitro Alessandro Lanciani (Macerata). Audax Calcio Piobbico- Real Altofoglia, arbitro Gianluca Persichini (Macerata).

La classifica: Avis Montecalvo 35 punti, Nuova Real Metauro 28, Lunano 25, Audax Piobbico e Falco Acqualagna 20, Osteria Nuova 19, Atheltico Tavullia 18, Peglio, Maior e Pesaro Calcio 17, Real Altofoglia 16, San Costanzo, Mercatellese e Vadese 14, Santa Veneranda 11, Usav Pisaurum 9. am.pi.