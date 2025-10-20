Prima categoria. Super Poggio. Ora è secondo

Un turno forse meno effervescente dei precedenti, il quinto del campionato di Prima Categoria che si è concluso ieri. Ma che ha comunque fornito una serie di spunti su cui la società di Prato e provincia potranno lavorare in allenamento vista delle prossime uscite.

Partendo ad esempio dal girone B, con il Viaccia che sembrava poter riuscire a fermare l’Intercomunale Monsummano primo della classe, grazie al momentaneo vantaggio propiziato da una doppietta di Hisely. Invece, i valdinievolini sono riusciti alla fine ad espugnare il Ribelli, vincendo per 4-2 e spedendo gli uomini di coach Marchiseppe al settimo posto in graduatoria con 8 punti. La capolista Monsummano continua insomma a viaggiare a punteggio pieno (cinque vittorie in altrettanti incontri disputati) con cinque lunghezze di margine sulle tre squadre più vicine che occupano il secondo posto.

E tra queste ultime c’è il Prato Nord del tandem Girasole - tarantino, caduto in trasferta a Castelfranco di Sotto per mano della Stella Rossa: i padroni di casa si sono imposti per 2-1, nonostante l’assolo di Miele.

Salgono invece le quotazioni della Pietà, vittoriosa a Maliseti: Gaggini e Ndoye hanno confezionato il 2-0 che ha consentito alla banda Trupia di vincere per 2-0 contro il Maliseti Seano allenato da Jacopo Masi e di salire quindi a 9 punti in graduatoria. Il Casale Fattoria torna invece dalla tana della Montagna Pistoiese con un punto: il vantaggio di Cioffi ha illuso la formazione di mister Bellini, raggiunta poi dai locali per l’1-1 finale.

Passando infine al girone C, continua infine la corsa del Poggio a Caiano: la squadra di coach Massimiliano Marchetti ha vinto a Quarrata anche contro il San Godenzo, agguantando la seconda posizione in solitaria con 10 punti (a tre lunghezze dall’Audace Galluzzo). Non male, per una neopromossa.