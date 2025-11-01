Prima categoria. Tocca alla Filottranese cercare di fermare l’Fc Osimo

Acquista il giornale
di MICHELE CARLETTI
1 novembre 2025
I giocatori dell’Fc Osimo

In casa della capolista Fc Osimo di scena la Filottranese (girone B). Nel C Loreto a Montecosaro. Il programma, Prima categoria, 7^ giornata (ore 14:30).

Girone B. Oggi; Argignano-Borghetto, Borgo Minonna-Passatempese, Castelleonese-Cingolana, FC Osimo-Filottranese, Barbara Monserra-Cupramontana, Le Torri Castelplanio-Pietralacroce, Real Cameranese-Olimpia Marzocca, Staffolo-Castelbellino.

Classifica: Fc Osimo 16; Borghetto e Olimpia Marzocca 12; Passatempese 10; Argignano 9; Castelleonese e Le Torri Castelplanio 8; Borgo Minonna e Filottranese 7; Barbara Monserra, Cingolana, Real Cameranese, Staffolo e Castelbellino 6; Pietralacroce 4; Cupramontana 1.

Prossimo turno: Borghetto-FC Osimo, Castelbellino-Real Cameranese, Cingolana-Staffolo, Cupramontana-Argignano, Filottranese-Borgo Minonna, Olimpia Marzocca-Le Torri Castelplanio, Passatempese-Castelleonese, Pietralacroce-Barbara Monserra.

Girone C Oggi: Cluentina-Pinturetta, Montegiorgio-Belfortese (15:00) Portorecanati-Elite Tolentino, Montecassiano, Appignanese, Montecosaro-Loreto, San Claudio-Montemilone Pollenza, Santa Maria Apparente-Castelraimondo.

Domani: Porto Potenza-Potenza Picena.

Classifica: San Claudio 15; Castelraimondo 14; Belfortese e Montegiorgio 13; Pinturetta 11; Montecassiano 9; Potenza Picena, Cluentina e Loreto 8; Montemilone Pollenza, Appignanese e Santa Maria Apparente 6; Portorecanati e Montecosaro 4; Elite Tolentino 2; Porto Potenza 1.

Prossimo turno: Appignanese-Montecosaro, Belfortese-Porto Potenza, Castelraimondo-Montegiorgio, Elite Tolentino-Montecassiano, Loreto-Cluentina, Montemilone Pollenza-Santa Maria Apparente, Pinturetta-San Claudio, Potenza Picena-Portorecanati.

