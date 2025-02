Prima categoria. Tonfo casalingo del Savarna. Il Bagnacavallo al comando

Terremoto nel girone G di Prima Categoria: la capolista Savarna cade inopinatamente 0-2 (24’ Tappi Imolesi, 40’ st autorete di Bezzi) in casa per mano de San Vittore e cede la vetta della classifica al Bagnacavallo, vittorioso 1-0 sullo Sporting Predappio grazie al gol di Giorgio Gasparri a metà secondo tempo. Così il Bagnacavallo sale a 39 punti contro i 38 del Savarna, tre sconfitte nelle ultime quattro partite.

Il successo del San Vittore accorcia la classifica: i cesenati sono terzi a -3 dalla vetta, seguiti a 2 punti dal Santa Sofia, trascinato dal suo bomber Campacci, già a segno 20 volte in questo campionato, compresa la doppietta che stende il Real Fusignano nel 2-1 per i forlivesi. Detto del rinvio per il maltempo di Pianta-Vecchiazzano, è sempre assai serrata la lotta in coda al girone per evitare le forche caudine dei playout salvezza. Passi avanti del Fosso Ghiaia che, nell’anticipo di sabato, batte 1-0 (42’ Castagnoli) a domicilio il San Pancrazio del vulcanico Guberti, ora penultimo da solo, davanti soltanto al Marina, ultimo e staccatissimo ma neppure troppo fortunato. Gli adriatici, infatti, vengono raggiunti solo al 95’ dal pari di Brunetti nella sfida contro il più quotato Modigliana. Anche il Savio vede sfumare al 91’ il pari con il Meldola mentre l’Only Sport pareggia 2-2 col Carpena, malgrado la doppietta di D’Amico.

Nel girone F, pari casalingo (1-1) del Cotignola con l’11º gol di Fiorillo mentre prende respiro la Virtus Faenza, grazie al successo per 1-0 (25’ st Vespi) in casa del derelitto Fossolo.

u.b.