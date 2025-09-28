Prima Categoria. Trasferte romagnole per Copparo e Portuense

Tutte in campo nel pomeriggio le sette ferraresi impegnate nel girone F di Prima categoria. Cominciamo dal Copparo 2015, capolista a punteggio pieno in coabitazione, che in settimana ha tesserato il difensore centrale senegalese Modou Mbacke Ndiaye (nella foto) – ex Mezzolara e Real Forte Querceta in serie D – e se la vedrà in trasferta sul campo del Real Fusignano, con l’obiettivo di restare a punteggio pieno e centrare così la terza vittoria di fila.

Vuole fare altrettanto anche la Portuense, anche lei appaiata in classifica a Laurenti e compagni, attesa dall’impegno esterno a Casalborsetti contro la Stella Rossa dell’ex Formigoni. La Nuova Codigorese cerca il riscatto in casa del Frugesport dopo la sconfitta dello scorso weekend per mano del Savarna, mentre il Consandolo ha necessità di trovare i primi tre punti per dare continuità al pareggio con il Cotignola: i rossoblù di mister Dirani ospiteranno il Placci Bubano appaiato in classifica a quota due punti.

Chi è alla ricerca ancora dei primi punti è l’Olimpia Quartesana, che da neopromossa ha avuto un avvio complicato: sfida ostica quest’oggi in terra ravennate contro il Centro Erika Lavezzola, che ha dato filo da torcere anche al Copparo.

Chiusura con il derby tra Pontelagoscuro e Bando, affrontatesi non più tardi di tre settimane fa in Coppa: allora ebbe la meglio il "Ponte", ma entrambe le squadre arrivano da una vittoria in campionato e vivono un momento positivo.

Difficile fare un pronostico, anche se gli uomini di Max Pera partono favoriti.

Si gioca alle 15.30, mentre per quanto riguarda la Coppa di categoria, le ferraresi rimaste in gara giocheranno la sera dell’8 ottobre: si giocheranno nell’occasione Portuense-Copparo e Pontelagoscuro-Quartesana.

