Prima Categoria, tripletta del solito Granado nel 7-0 al ’Preziosa’. Copparo e Bando ok negli anticipi. Portuense al ’Bellini’ col Cotignola

In Prima categoria la scena se la prendono Copparo 2015 e Bando, vittoriose in maniera netta nei due anticipi giocati contro Pontelagoscuro e Codigorese. I rossoblù rifilano un sonoro 7-0 al malcapitato Ponte, confermandosi corazzata del girone a punteggio pieno con 24 punti dopo 8 giornate: i ragazzi di mister Borsari dimostrano una forza incredibile, dominando sul piano del gioco e della solidità, grazie alla tripletta di Granado, cannoniere da tredici reti in campionato e quattordici stagionali, e alle marcature di Rubini, Fornasier, Secli e Bonora. Crisi nera per i biancocelesti di Max Pera, certamente inferiori rispetto agli avversari incontrati ieri, ma mai veramente in partita: e la classifica preoccupa con soli 7 punti conquistati in otto giornate. Da sottolineare anche la prova del sempre più sorprendente Bando, che da neopromosso sale al quinto posto in classifica grazie al 3-0 sul campo della Codigorese: per gli argentani doppietta di capitan Pagani e rete di Fabiano a chiudere i conti al cospetto di una Codigorese che non riesce invece a trovare continuità di risultati. Oggi in campo tutte le altre: la Portuense riceve in casa il Cotignola per cancellare in fretta il ko sul campo del Savarna e rimanere in scia del Reno Molinella, che affronterà invece il Frugesport e proverà a sua volta a rispondere al Copparo. In chiave salvezza impegni importanti anche per Quartesana e Consandolo: l’Olimpia attende il Real Fusignano, mentre l’undici di Dirani sarà di scena a Casalborsetti contro la Stella Rossa.