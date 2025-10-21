Prima Categoria. Tris Copparo, ma il Molinella di Fantuzzi è vicino

Sorridono solo Copparo e Portuense nel sesto turno del girone F di Prima categoria. La corazzata rossoblù fa un sol boccone del Frugesport, battuto in scioltezza 3-0 grazie alla rete di Bonora e alla doppietta del solito Granado; agli uomini di mister Borsari basta spingere il piede sull’acceleratore nella ripresa per surclassare gli avversari e centrare così il sesto successo in sei partite. Insegue a due punti il Reno Molinella dell’ex Ponte Fantuzzi, anch’esso vincitore per 3-0 ai danni di un Consandolo che nulla ha potuto di fronte alla maggiore qualità degli avversari. Si rilancia la Portuense dopo il brutto stop di Lavezzola: l’inedito derby contro il Bando è deciso dalla rete di Frustaglia, che infligge la prima sconfitta stagionale ai neopromossi argentani.

I rossoneri di Skabar mantengono così la terza piazza alle spalle di Copparo e Reno Molinella, e ritrovano il sorriso dopo il brusco stop di una settimana fa. Pareggio a reti inviolate per il Pontelagoscuro sul complicato campo di Cotignola, al termine di una battaglia tra due squadre che se le sono date di santa ragione: per i biancocelesti di mister Pera è il quarto pari in sei partite, per una classifica che li vede appena un punto sopra la zona playout. A Codigorese e Olimpia Quartesana vanno indigeste le romagnole Alfonsine e Savarna: i granata incappano in un passo falso casalingo inaspettato (1-2), al cospetto di una squadra che fin qui aveva vinto solo una volta. La beffa è arrivata al 94’ con la rete decisiva di Bandini che ha lasciato l’amaro in bocca ai codigoresi, fermati dopo tre successi di fila. Male anche il Quartesana, superato a domicilio 2-1 dal Savarna: a nulla è servito il gol di Rolfini per un’Olimpia alla quarta sconfitta in sei gare. Il prossimo turno vedrà la Portuense anticipare a sabato sul campo del Savarna, mentre il Copparo sarà di scena a Bando.

j.c.