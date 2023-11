PRIMA CATEGORIA. Tris del Bellaria Igea sul campo dell’Asar

Vince e resta solo in vetta il Bellaria Igea Marina che nel turno infrasettimanale ha rifilato tre gol all’Asar. Proprio nella giornata in cui Young Santarcangelo e Riccione 1926 frenano, rispettivamente contro Delfini e S.Ermete. Tutto il bottino lo mettono in tasca Superga63 e Victoria. Finisce in parità il match tra Morciano e Mondaino.

Prima categoria. Girone H (8ª giornata): Asar-Bellaria Igea Marina 0-3, Defini-Young Santarcangelo 2-2, Gatteo-Bagno di Romagna 2-2, Morciano-Mondaino 2-2, Riccione 1926-S.Ermete 1-1, Superga63-Roncofreddo 2-1, Victoria-Granata 3-0, Villamarina-Polisportiva Sala 0-2.

Classifica: Bellaria Igea Marina 18; Young Santarcangelo, Riccione 1926 16; Delfini, Asar 13; Roncofreddo, Superga 63 12; Morciano 11; Gatteo, S.Ermete, Granata, Polisportiva Sala, Victoria 9; Bagno di Romagna 7; Mondaino 6; Villamarina 1.