Prima Categoria. Tris di Granado per Copparo, cade la Portuense

La straordinaria rimonta della ripresa regala a Copparo 2015 la quinta vittoria consecutiva in campionato, settima considerando i due successi ottenuti in Coppa Emilia ad agosto e mercoledì scorso a Portomaggiore. Il protagonista indiscusso della partita è stato Leonardo Granado, attaccante brasiliano in grado di mantenere in testa alla classifica del Girone F la squadra rossoblù grazie alla sua imperiosa tripletta, che lo manda a otto reti su cinque gare, nove totali in stagione: ad Alfonsine finisce 3-2.

L’inizio di partita dei giocatori di mister Matteo Borsari non è certamente dei migliori: sugli sviluppi di un corner, D’Amico spizza la palla sul secondo palo dov’è appostato Bolognesi che tocca senza problemi in fondo alla rete. Pochi minuti dopo, Cassani da fuori area è libero di concludere: pallone sul palo. La risposta degli ospiti arriva con Borges: tiro di poco a lato.

Dopo una serie di azioni su entrambi i fronti ben lette dalle difese, Laurenti al 26’ entra ai 16 metri saltando due avversari e indirizzando la sfera verso l’incrocio dei pali: Bonazza in tuffo compie un miracolo alzando sopra la traversa. Ma le ripartenze di Only Sport Alfonsine sono micidiali e Matteo Morelli trova il corridoio giusto per Bandini, che vinto un rimpallo si trova davanti a Bianconi battendolo in uscita.

Il raddoppio dei romagnoli dà ai ferraresi ancora più energia in campo, ma è l’inferiorità numerica dei romagnoli, che al decimo vedono espulso Matteo Morelli per doppia ammonizione, a cambiare completamente l’inerzia dell’incontro. Su corner di Borges arriva la prima marcatura di Granado, abile in area piccola ad anticipare i difensori e accorciare le distanze. Altra occasione per Laurenti, ma di nuovo Bonazza para la sua conclusione.

A metà tempo, Secli crossa lateralmente dentro l’area: l’attaccante carioca si coordina perfettamente col tacco insaccando la sfera alle spalle di Bonazza per la rimonta completata. Dando uno sguardo agli altri risultati, cade la Portuense 4-3 a Lavezzola, e anche il Pontelagoscuro (0-2) in casa con la Codigorese. Colpo del Quartesana (0-2) a Consandolo, e pari del Bando col Cotignola.