PRIma categoria. Turno non semplice per le maremmane

Ventesimo turno in Prima categoria. Nel girone "C" l’Orbetello di Daniele Federici saldamente al comando con nove punti di vantaggio sul Venturina, ospiterà il Donoratico, squadra di metà classifica. I biancoazzurri secondi in classifica del Venturina ospiteranno invece il Fonteblanda di Sabatini, ultimo. Il Monterotondo di Charles Ferretti sarà impegnato in terra senese al "Berni" di Badesse contro il pericoloso Lornano, quarto insieme al San Miniato che renderà visita, sul terreno di gioco del "Civilesco", al Sant’ Andrea di Maggio, penultimo. In ottica salvezza, derby maremmano tra due formazioni però distanti: al "Nicoletti" di Follonica andrà in scena derby fra Scarlino e Argentario.