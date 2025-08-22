Prima categoria. Ufficiali i gironi e le gare di Coppa Marche. La prima partita in programma il 6-7 settembre

Il 6-7 settembre si disputerà la prima partita di Coppa Marche, riservata alle formazioni di Prima categoria. Le altre due partite si giocheranno domenica 14 settembre e mercoledì 8 ottobre. Ecco il programma della prima giornata, dove sono impegnate le squadre del Maceratese; calcio d’inizio alle 15.30. Girone 9: Porto Potenza-Potenza Picena (domenica 6). Riposa: Adriatica Portorecanati. Girone 10: Montecassiano-Appignanese. Riposa: Cingolana San Francesco. Girone 11: Belfortese R.Salvatori-Elite Tolentino. Riposa: Folgore Castelraimondo. Girone 12: Montemilone Pollenza-San Claudio. Riposa: Cluentina. Girone 13: Santa Maria Apparente-Pinturetta Falcor. Riposa: Montecosaro. La prima di ogni girone passerà al turno successivo, ogni formazione sarà inserita in un girone a 3: di questa fase le gare sono fissate per il 22 ottobre, il 5 e il 26 novembre. Le sei promosse saranno inserite in gironi e le partite si giocheranno mercoledì 18 febbraio, mercoledì 4 e 18 marzo. Le vincenti si affronteranno in finale in una sede e in un giorno da fissare.