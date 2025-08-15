Prima categoria, ultimo rinforzo in arrivo. Mercatellese, obiettivo salvezza. Manca solo la ciliegina sulla torta

Anche la Mercatellese è pronta a ripartire per la prossima stagione che la vedrà impegnata nell’interessante campionato di Prima categoria. Un campionato questo che la Mercatellese affronta per il nono anno consecutivo con rinnovato entusiasmo. Il primo passo è stata la conferma dell’allenatore Yuri Bruscia e del vice Luca Sbrega oltre a numerosi giocatori. Sul mercato la società ha operato con attenzione scegliendo i calciatori adatti per rinforzare la squadra.

Il presidente Marco Antoniucci spiega: "È una rosa che completa un progetto societario iniziato qualche anno fa, mirato ad avere una base solida fatta da giocatori giovani del posto oramai affermati nella categoria, opportunamente integrata con acquisti nei ruoli mancanti. Siamo alla finestra per definire un ultimo inserimento che possa completare un organico che ad oggi punta ad una salvezza tranquilla alla quale poter poi eventualmente aggiungere un qualcosa in più facendo leva sull’esperienza maturata da tutti nelle ultime stagioni. Un ringraziamento ai giocatori che hanno intrapreso altre strade ed un benvenuto ai nuovi".

La rosa. Portieri: Rossi Nicola, Giannessi Tommaso, Marchetti Valentino. Difensori: Gregori Simone, Bricca Nicolò, Sansuini Joele, Manfredi Christian, Ruci Nicola, Barzotti Matteo, Rocco Marco. Centrocampisti: Seck Mhoamed, Matteucci Marco, Ciaffoni Mattia, Fiore Mattia, Ciaffoni Manuel, Agnesi Riccardo, Cerpolini Luca, Ciasullo Isaia, Sacchi Stefano. Attaccanti: Corsini Loris, Gregori Samuele, Bozzi Matteo, Cancellieri Giacomo.

Staff tecnico: Bruscia Yuri (allenatore), Sbrega Luca Armando (vice allenatore), Ugolini Giuseppe (preparatore portieri). DIRIGENTI: Antoniucci Marco (Presidente), Matteucci Giuseppe (Vice Presidente), Cruciani Luigi (Direttore Sportivo), Balducci Laura (Segretaria), Lattanzi Leonardo (addetto stampa). Oltre ad altri dieci consiglieri che fanno parte del club. am.pi.