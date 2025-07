Prima Categoria, un viavai di giocatori verso la neopromossa dell’ex Malagolini. Maggi: "Sono amareggiato ma non trattengo nessuno». Esodo da Consandolo: vanno tutti al Bando

Il Consandolo riparte dal settore giovanile, la pupilla degli occhi del presidente Luigi Maggi. Una scelta voluta ma anche indispensabile dopo che il neo promosso Bando ha saccheggiato la squadra dell’anno scorso. Un esodo che ha impoverito l’organico a disposizione del confermato mister Dirani, che è responsabile anche del settore giovanile. E dire che tra gli artefici di questa operazione c’è Max Malagolini, per dieci anni allenatore del Consandolo. "Nelle società di calcio a volte c’è uno sposalizio con gli allenatori – dice il massimo dirigente rossoblù – Con Malagolini è stato così, non mi aspettavo che andassero in massa a Bando. Non mi ha fatto piacere, ma non ho cercato di fermarli. La politica del Consandolo è sempre stata quella di non trattenere nessuno e creare un ambiente favorevole a fare calcio in modo sano e positivo". Gli unici a restare sono stati ben pochi, si tratta di Bozzato, Nicolasi, Trentini e Brandolini, capitano uscente e giocatore più rappresentativo. Gli unici acquisti per il momento sono i portieri Catalano e Idra, arrivati rispettivamente dal Mesola e dalla Portuense, oltre all’attaccante Malka. Ci sarà una robusta iniezione di giovani, quattro o cinque ragazzi interessanti della squadra juniores, che quest’anno giocherà nel campionato regionale. In Prima categoria la formazione rossoblù non tornerà a giocare nel vecchio impianto di Consandolo, ma giocherà di nuovo nell’impianto di via Napoli, ad Argenta.

Franco Vanini