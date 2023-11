Prima Categoria: vola la Centese al comando. Copparo in crisi

La Centese reagisce da grande squadra al passo falso di domenica scorsa in casa con il Gallo. Costantini con una doppietta, poi Bonvicini e Ficarelli chiudono il match già nel primo tempo, senza dare agli avversari nessuna possibilità di replica. Qualche patema per la doppia espulsione nel secondo tempo, che ha lasciato la squadra in nove, pur senza soffrire più di tanto la reazione della Fly Sant’Antonio. Va sottolineato che la doppietta del centravanti Costantini è pesante: sale a 7 gol stagionali e porta al traguardo di 150 reti in carriera, giustamente festeggiato dall’ambiente biancoceleste con una maglia celebrativa. I tre punti raccolti nella trasferta bolognese consentono alla squadra guidata da "Briegel" Govoni di portare il divario dalla seconda in classifica Persiceto a sette lunghezze. La Centese deve ringraziare il Ponte, che ha fermato le velleità della seconda in classifica con una prova di carattere. Quello che è mancato al Copparo, sconfitto con il più classico dei risultati a Sala Bolognese. "Abbiamo disputato una pessima partita – commenta amaramente Gianluca Marzola, direttore sportivo rossoblù – la sconfitta è più che meritata. E’ un periodo difficile. E dire che venivamo da tre risultati positivi, a Sala abbiamo fatto non uno ma tre passi indietro. Giocando con questo atteggiamento non si va da nessuna parte. Pretendo una reazione d’orgoglio: non possiamo essere così brutti per essere veri. La classifica è corta, ma nessuno ci regalerà niente, per riuscire dobbiamo tirarci su le maniche e dare qualcosa in più: serve carattere". L’altra nobile decaduta, l’Argentana, ha battuto un colpo e ha sconfitto il Galeazza, una delle più attrezzate per la vittoria finale. Ha fatto bene anche il Santa Maria Codifiume con il Nonantola, ancor meglio la X Martiri, che ha vinto lo scontro diretto con il Ravarino.