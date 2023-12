Prima categoria. X Martiri e Centese rallentano, Persiceto più vicino alla testa

Dopo aver espugnato Cento, domenica il Gallo ha fatto un’altra vittima illustre, andando a punto a Porotto. La X Martiri era lanciatissima verso le posizioni di vertice, ma si è dovuta accontentare di dividere la posta. "Abbiamo disputato tutto sommato una buona partita – sostiene il direttore sportivo biancazzurro Riccardo Alberani – è mancato solo il gol. Ricordiamo che i granata erano reduci da una serie di risultati positivi e si sono confermati difficili da affrontare e domare". Hanno vinto le due formazioni che precedono la X Martiri, vale a dire Ravarino e Persiceto, rispettivamente con Santa Maria Codifiume e a Bondeno, ma resta comunque un rassicurante quarto posto. Ha perso due punti dalla principale rivale la Centese, che ha diviso la posta a Molinella. In casa biancoceleste si vive senza patemi il mezzo passo falso: "Non siamo in calo – afferma infatti Nicholas Costantini, capocannoniere della squadra con 8 gol, gli stessi messi a segno da Pirreca – abbiamo trovato sul nostro cammino una squadra attrezzata e motivata. A Molinella abbiamo giocato alla pari; le occasioni ci sono state, sia da una parte che dall’altra, sono stati bravi anche i portieri".

Il Persiceto è a -5: è un segnale d’allarme? "E’ ancora lunghissima, nei confronti del Persiceto conserviamo un po’ di distacco e possiamo ampliarlo nelle due prossime partite prima della sosta". Ha fatto bottino pieno il Pontelagoscuro, che ha vinto il derby con l’Argentana.