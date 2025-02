Prima Crocevia Corsagna per il Mulazzo di Leccese

Sette punti in sei partite. Questo è il magro bottino ottenuto dal Mulazzo dall’avvio del girone di ritorno. Un piatto un po’ troppo scarno che i rossoblù, per tirarsi fuori dalle zone paludose dei playout, dovranno rimpinguare con punti pesanti a cominciare dalla trasferta di domani, domenica, quando dalle 15 si caleranno sul “Remo Garibaldi“ di Borgo a Mozzano, ospiti del Corsagna. Lucchesi che arrivano all’appuntamento con i lunigianesi forti del secondo posto in classifica e di quattro vittorie consecutive fra queste il rotondo successo del 2 febbraio scorso sulla capofila Montignoso che, a nove giornate dalla regular season è inseguito a tre lunghezze.

Sul piano tecnico il Corsagna si fa preferire, rispetto a un Mulazzo con uno stato d’animo diverso dopo la sconfitta di domenica scorsa e per di più di fronte ai propri sostenitori, contro il Serricciolo. Tutto questo ovviamente non ci deve far pensare che il Mulazzo sia già battuto in partenza. Rossi e compagni ci dovranno mettere dentro la partita un calcio che non sia fatto solo di corse e sudore. Servirà della qualità, una spinta convinta ed efficace sugli esterni, un supporto adeguato per Occhipinti e Capo, i quali da soli non possono sempre togliere le castagne dal fuoco.

"Numeri alla mano – sostiene l’allenatore Leccese –, il Corsagna è la squadra più in forma del campionato, viene da una striscia positiva e sicuramente in fiducia dopo le ultime due vittorie. Noi siamo chiamati a riscattare la sconfitta di domenica con una prestazione importante. Chi scenderà in campo dovrà avere la rabbia giusta per strappare punti in un campo difficile per dimensioni ed ambiente. Dovremmo recuperare Cisse mentre sarà out Francesco Bernieri per squalifica, Capo e D’Angelo dovrebbero recuperare dall’influenza. Ancora fuori per infortunio Bortolasi, Manenti e Tonelli, salvo “miracoli“ dell’ultima ora".