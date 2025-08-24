Prima della partita con la Ternana. L’abbraccio di Livorno a Protti

"Igor Protti lottiamo insieme". È lo striscione accompagnato da un coro sostenuto della Curva Nord dei tifosi del Livorno all’indirizzo dell’ex attaccante riminese amaranto amatissimo dalla tifoseria toscana che ha effettuato un giro di campo prima della partita di apertura di venerdì sera Livorno-Ternana. Protti, come ha reso noto circa un mese fa sta lottando contro una malattia. "Igor Protti capo degli Ultras", è il coro che si è levato dalla Nord con una forza ed un calore unici.

Un’accoglienza da brividi per Igor e la sua famiglia, la cui comparsa è stata accompagnata da un boato arrivato dritto dal cuore, un amore incondizionato quello dei tifosi che in una magica serata hanno riabbracciato lo storico capitano, che questo abbraccio se lo è preso tutto sfilando accompagnato dai parenti, dal sindaco Salvetti e dall’ex compagno di squadra Cristiano Lucarelli sotto i vari settori del Picchi. Istanti che sicuramente rimarranno nella memoria di tutti, anche in quella dei tifosi della Ternana che non si sono sottratti all’omaggio a un grande giocatore, applaudendo in piedi il passaggio di Protti sotto il settore ospiti.