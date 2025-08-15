Prima e Seconda cat.. Ecco come si svolgerà la Coppa Toscana
Resa nota la composizione della Coppa Toscana Prima e Seconda categoria con la formula dei triangolari e degli...
Resa nota la composizione della Coppa Toscana Prima e Seconda categoria con la formula dei triangolari e degli accoppiamenti del primo turno. Queste le gare della prima giornata (7 settembre). Fra parentesi la società che riposa in gara 1. Dagli ottavi sfide in gare secche.
Prima Cat., (7-14-24 settembre). Gare di domenica 7: Isolotto-Novoli (riposa Sp. Arno), A. Galluzzo-P. Romana (Chianti N.), Maliseti Seano-Calenzano (Pietà 2004), P. a Caiano-Daytona (Albacarraia), Gallianese-S.Godenzo (Reconquista), Barberino-Legnaia (Incisa).
Seconda Cat. (7-14 settembre e 1° ottobre). Gare del 7: La Lanterna-Florence (Casellina), Grevigiana-Sambuca (Mercatale), S. G. Le Bagnese-Imp. Tavarnuzze (Bibe), Duccio Dini-D. Florentia, V. Rifredi-Laurenziana (Real Peretola), A. Castello-Rinascita D. (Sesto), Carraia-S.L. Campi (Mezzana), P. di S. Bartolo-Cobra Kai (Floriagafir), Albereta-Sancat (Ludus), S.Polo-B. a Ripoli (Molinense), Carbonile-Pelago (Montemignaio), Leccese-Rignano (S. Clemente), Firenzuola-Sagginale (andata e ritorno).
F. Que.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su